L’ex viola Giuseppe Volpecina, ha disputato in riva,all’Arno due stagioni fra l’89 e il 91′, ha rilascoato alcune dichiarazioni all’emittente Radio Bruno Toscana in merito al momento che attraversa il calcio in Italia.: “Il mio amico Iachini èuno che non si tira mai indietro. È un tipo generoso, serio e coerente. Lo sta dimostrando anche in panchina a Firenze. Si vede la sua mano, pochi fronzoli e molta sostanza, in panchina agita e trasmette ardore ai suoi uomini. La finale di Coppa Uefa del 1990? Ci meritavamo la Uefa, l’arbitro rubò la partita. Auguro a Beppe tutto il bene in maglia viola, lo abbraccio. Per me il campionato è finito qua”.