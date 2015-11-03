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Notizie Coppa Uefa Fiorentina

L'Europa apre la porta al Franchi per Euro3032: il progetto del Comune di Firenze convince l'Uefa

21 novembre 2025 08:19

Corriere dello Sport, la Fiorentina non sarà come quella del 1989/90

28 febbraio 2023 10:03

La Fiorentina voleva aiutare la Salernitana, i suoi tifosi buttarono una bomba in campo. Viola fuori

10 dicembre 2021 17:35

La Salernitana è di nuovo in A, ma io non dimentico quel maledetto martedì di un novembre del 1998

11 maggio 2021 11:36

Oggi compie 48 anni Alberto Malusci. Otto anni alla Fiorentina e una Coppa Italia in bacheca. Auguri da Labaro

23 giugno 2020 13:08

Volpecina: "Nel 90' meritavamo la coppa Uefa, l'arbitro ci rubò la partita. Iachini? Ha pochi fronzoli, trasmette ardore"

07 maggio 2020 16:02

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