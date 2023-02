Corriere dello Sport, la Fiorentina non sarà come quella del 1989/90

Oggi il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione della Fiorentina, richiamando alla memoria anche la famosa stagione 1989/90, annata in cui i Viola si salvarono all’ultima giornata di campionato mentre arrivarono in finale di Coppa Uefa. Una situazione che – secondo il quotidiano – non si verificherà quest’anno per gli uomini di Italiano. Certamente è una Fiorentina poco decifrabile e, per chi credeva in una mancanza di cattiveria, ieri sono stati segnati ben tre gol, con quello di Biraghi davvero incredibile.

