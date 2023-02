Italiano: “Non ho sentito gli insulti. Quando andiamo in vantaggio emerge la vera Fiorentina”

Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa dello stadio Bentegodi di Verona dopo la vittoria della Fiorentina, queste le sue parole:

“Non ho sentito i cori contro di me. Oggi abbiamo avuto attenzione e dovevamo fare una partita di questo genere contro una squadra di grande forma che ti mette in difficoltà, quando poi vai sopra di due gol i ragazzi hanno la qualità per fraseggiare con gli occhi pieni di attenzione e di concentrazione

Ikonè ha avuto molto più occasioni con l’Empoli, abbiamo messo dentro più conoscenza e oggi siamo andati a riprendere il discorso di Barak attaccante, ci abbiamo lavorato due giorni e i ragazzi quando sono con l’acqua alla gola tirano fuori delle grandi doti

Vedo Mandragora in grande crescita, molto pià avanti di quando è arrivato ma è normale, mi sta piacendo, quando hai il trequarti davanti servono due ragionatori, secondo me deve andare più volte al tiro ma sono contento di lui

Lasagna ci ha graziati, poi dal secondo gol in poi è stata dura per il Verona, ci è andata bene, di solito ogni palla che subiamo prendiamo gol, oggi è girata al contrario. Quando andiamo in vantaggio riusciamo a gestire meglio la partita, molto spesso siamo mancati in questo, non abbiamo segnato e questo lo abbiamo subito tanto. Abbiamo fatto gol da calcio d’angolo e questo ci mancava, cosi come è stato bravo Barak nel farsi trovare pronto

Dobbiamo cercare di essere più tranquilli quando giochiamo davanti al nostro pubblico per cercare di fare grandi prestazioni anche in casa.

