PAGELLE FIORENTINA: CABRAL BOMBER, IKONÈ PRECISO. BIRAGHI SEGNA UN GOL MERAVIGLIOSO

Terracciano 6,5 Attento e pronto tutte le volte che è stato chiamato in causa, non ha compiuto grandi parate ma si è sempre fatto trovare al posto giusto. Al minuto 32 una sua bella uscita ha evitato un grosso pericolo con Dodò sorpreso

Dodò 6 Partite di alti e bassi, sbaglia diversi appoggi ma è bravo in diverse occasioni in fase offensiva dove con Ikonè ha un buon feeling. Non sempre attento, i suoi errori sono quasi sempre frutto di superficialità

Quarta 6,5 Qualche errore in fase di impostazione nel primo tempo ma gioca una gara in cui concede poco e anticipa spesso il suo diretto avversario

Igor 6,5 Prende un giallo probabilmente troppo severo ma questa ammonizione non limita la sua partita, grande gara in cui non sbaglia praticamente nulla sotto tutti i punti di vista

Terzic 6,5 Altra buona partita del terzino serbo, il classe 99 attacca bene e si non si fa mai saltare in fase difensiva. La sua velocità e le sue sovrapposizioni sono una spina nel fianco della difesa veronese

Amrabat 6,5 Non gradisce la sostituzione ma Italiano lo toglie dal campo per evitare fischi inutili. Il marocchino gioca una grande partita in cui recupera tanti palloni e ne gestisce altrettanti in maniera ordinata

Mandragora 6 Ordinato e sempre ben messo in campo, serve l’assist da calcio d’angolo per il secondo gol viola. Partita pratica

Barak 6,5 Ha il grandissimo merito di segnare un gol importantissimo all’inizio del primo tempo, si fa trovare a posto giusto. Il resto della gara è buona ma non eccezionale, troppo spesso è lento nelle giocate e nelle scelte

Nico Gonzalez 5,5 Sbaglia diversi palloni soprattutto nel primo tempo ma ha il merito di andarsi a prendere la palla anche in posizioni del campo che non gli competono. Segno di una voglia importante di incidere. Nel finale si perde sul più bello a tu per tu con il portiere dove si fa recuperare

Ikonè 6,5 Grande l’assist per Barak, alterna grandi giocate a diversi palloni persi frutto di controlli sbagliati ma la sua gara è molto positiva perchè quando è in possesso cerca di essere molto più efficace e poco fumoso

Cabral 7 Gara di lotta e sostanza dove il brasiliano è stato il punto di riferimento della manovra viola, poi ha avuto la palla buona per segnare e non ha tradito, segnando il quinto gol nelle ultime cinque partite. Habemus centravanti

Biraghi 6,5 Segna un grandissimo gol da centrocampo su palla da fermo, da vedere e rivedere

Castrovilli 6 Uno dei pochi giocatori che cerca di velocizzare e di verticalizzare il gioco, a volte ci riesce velocemente, altre volte invece perde il tempo giusto. Sulla buona via del recupero

Jovic 5,5 Non si muove e non fa movimento quando la squadra è in possesso di palla, non detta mai la giocata ai compagni

Bonaventura 6 Cerca di essere prezioso con le sue doti tecniche per cercare di gestire al meglio la palla quando è in possesso

