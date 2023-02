Igor, Cabral e Dodò ballano per la telecamera ma davanti Curva del Verona. Rabbia e fischi dall’Hellas

Momenti di tensione dopo il secondo gol della Fiorentina di Cabral. Il brasiliano, insieme ai suoi due connazionali Igor e Dodò ha ballato per festeggiare davanti la telecamera che però era piazzata esattamente davanti la Curva degli ultras dell’Hellas che non l’ha presa benissimo ed è scoppiato in violenti fischi e bu che sono durati per tutto il resto della gara. Tra i giocatori viola, l’ex gialloblù Amrabat, come si vede dalle immagini, ha capito l’errore e la rabbia veronese ed ha cercato di intervenire subito per smorzare l’esultanza viola.

