L’Europa apre la porta al Franchi per Euro3032: il progetto del Comune di Firenze convince l’Uefa

Come previsto, nella giornata di ieri si è tenuto a Nyon l’incontro tra la delegazione del Comune di Firenze (guidato dalla sindaca Sara Funaro), i rappresentanti della Fiorentina e i progettisti di Arup (lo studio di architettura incaricato di restaurare lo stadio Artemio Franchi) con la Uefa. L’intento era sostenere la candidatura di Firenze per ospitare Euro 2032. Esito positivo: è stato presentato il progetto relativo alla ristrutturazione del Franchi, anche in relazione ai requisiti Uefa per certe manifestazioni.

Il dialogo si è concentrato non soltanto sul progetto relativo all’impianto sportivo, ma anche sui requisiti EVA (Economic Value Added) sul tema della modibilità pubblica attraverso le tramvie e il trasporto locale, sulla ricettività della città ad ospitare eventi di grande portata e sull’assetto delle aree urbane intorno allo stadio. Non finisce qui, nel senso che seguiranno altri colloqui fino al momento della presentazione della candidatura della città entro e non oltre luglio 2026 come riportato da Il Corriere dello Sport.