Oggi compie 48 anni Alberto Malusci. Otto anni alla Fiorentina e una Coppa Italia in bacheca. Auguri da Labaro

di Marco Collini

Oggi compie gli anni Alberto Malusci, soprannominato GIOVANE dalla Curva Fiesole. Tale nomignolo li fu affibbiato in merito alla tenera età di esordio in viola. Esso avvenne all’età di 17 anni il 22 ottobre 1989 contro la Sampdoria. Da allora giocò 8 anni in maglia viola, collezionando 131 presenze, impreziosite da 4 gol. Esordì in Europa coi viola nella semifinale del 90′ contro il Werder Brema. Nel 96′ fece in tempo ad alzare la Coppa Italia sul campo dellAtalanta, prima di salutare ed accasarsi all’Olympique Marsiglia. In carriera si vanta anche di un titolo Europeo U21 con Cesare Maldini al timone.

Auguri Alberto!