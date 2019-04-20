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Brovarone: "Montella ha cambiato tutto, la squadra risponde e ci crede. Verso Bergamo convinti.."

Bernardo Brovarone, noto intermediario di mercato, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus all'emittente Radio Bruno Toscana:“Il quadro generale sta diventando molto più interessante di quanto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2019 21:10
Brovarone: "Montella ha cambiato tutto, la squadra risponde e ci crede. Verso Bergamo convinti.." -
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Bernardo Brovarone, noto intermediario di mercato, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus all'emittente Radio Bruno Toscana:
“Il quadro generale sta diventando molto più interessante di quanto sperato, su Montella si può scommettere e costruire. Si vede che i ragazzi rispondono in maniera totalmente diversa, e si accorgono di poter fare la domenica quello che provano in allenamento. Ci sono delle prospettive tutte nuove per la gara contro l’ Atalanta, con la Fiorentina che può passare una serena pasqua e pensare alla gara di coppa con una nuova credibilità. Attacchiamo finalmente in tanti, oggi abbiamo corso senza palla, molto di più e molto meglio, una nuova Fiorentina.”

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