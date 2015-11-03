Labaro Viola

Notizie Brovarone Intervista Fiorentina

Brovarone: "I numeri di Montella sono un bagno di sangue. Fallimento Simeone. Se vince l'Inter.."

19 maggio 2019 18:33

Brovarone: "Se la Juve vuole Chiesa, chiederei 70mln+Mandragora. Il motivo.."

15 maggio 2019 23:18

Brovarone: "Montella ha cambiato tutto, la squadra risponde e ci crede. Verso Bergamo convinti.."

20 aprile 2019 21:10

Brovarone: "Difesa a tre perfetta per gli uomini di Montella. A centrocampo chiederà maggiore classe.."

14 aprile 2019 20:34

Brovarone: "Questa squadra avrebbe i valori per giocare bel calcio. Con Pioli due anni persi.."

04 aprile 2019 00:56

Brovarone: "Inammissibile una tale mancanza di motivazioni. C'è un limite a tutto.."

16 marzo 2019 00:04

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