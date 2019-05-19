Brovarone: "I numeri di Montella sono un bagno di sangue. Fallimento Simeone. Se vince l'Inter.."

Il noto intermediario di mercato Bernardo Brovarone, è intervenuto al termine della partita di Parma nel corso del Pentasport del dopogara su Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole: " E' un bagno di...

Il noto intermediario di mercato Bernardo Brovarone, è intervenuto al termine della partita di Parma nel corso del Pentasport del dopogara su Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole: " E' un bagno di sangue totale, leggere i numeri da quando è arrivato Montella penso sia da record in negativo, siamo a picco totale, ma nonostante quello che è accaduto oggi ci ritroviamo con un doppio risultato a favore nella gara di Firenze e di Milano. Non faccio più calcoli ormai, dovremmo giocarcela contro la squadra peggiore di tutte. Sono sorpreso in parte della prestazione della squadra ma oggi abbiamo decretato il fallimento totale di Simeone. E’ impossibile giocare senza centravanti come fa la Fiorentina da due anni, adesso vengono a galla le responsabilità delle persone di chi ha costruito questo tracollo. Tornando a quello detto da Diego Della Valle credo che questa volta potrebbe comunicare anche la cessione della società. Non vedo come possano avere ancora il desiderio di ripartire con la Fiorentina. Da come l’ho visto Montella potrebbe davvero decidere di rompere l’accordo e lasciare la panchina per il prossimo anno. Adesso seguiamo la gara di Napoli questa sera perché se l’Inter dovesse vincere avrebbe la Champions in tasca e domenica l’Empoli avrebbe partita facile.