Brovarone: "Questa squadra avrebbe i valori per giocare bel calcio. Con Pioli due anni persi.."

Nel post gara all'emittente Radio Bruno Toscana, Bernardo Brovarone ha così commentato la gara giocata dai viola all'Olimpico:"Contro una Roma che è ottava in classifica, purtroppo non siamo riusciti...

Nel post gara all'emittente Radio Bruno Toscana, Bernardo Brovarone ha così commentato la gara giocata dai viola all'Olimpico:

"Contro una Roma che è ottava in classifica, purtroppo non siamo riusciti a giocare con la spensieratezza che ci dava la classifica. Questa è una squadra che avrebbe potuto fare tutta un'altra stagione, ma invece abbiamo mancato in tutto e per tutto. Purtroppo Pioli avrebbe avuto tutto il tempo di far giocare bene la squadra, ma non ci è riuscito dopo quasi due anni. Questo gruppo deve fare un grosso esame di coscienza anche se ci sono stati degli aspetti validi. Ci sono in rosa 5 o 6 calciatori importanti e quindi deve avere delle ambizioni differenti da questi numeri di classifica.