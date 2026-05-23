Spalletti: "Con la Fiorentina l'abbiamo persa noi, non ho mai pensato di dimettermi per una partita"

Il tecnico bianconero è tornato a parlare del match perso in casa con la Fiorentina

La pesante sconfitta subita contro la Fiorentina ha lasciato strascichi decisamente pesanti in casa Juventus, scatenando riflessioni e tensioni. A tornare sul ko contro i viola è stato proprio l'allenatore bianconero, Luciano Spalletti, che ha espresso tutta la sua amarezza per l'andamento del match: "Il rammarico non sono tanto le partite che non abbiamo vinto, in questo caso qui il rammarico è quello di non essere riusciti ad essere noi stessi. Per me non conta trovare degli alibi. Ma devo fare delle analisi, specie su me stesso e trarre delle conclusioni su cosa possa essere successo in quella partita". Nonostante la delusione e la pressione del momento, il tecnico toscano ha voluto smentire seccamente le voci su un suo possibile passo indietro, allontanando con decisione l'ipotesi di un addio alla panchina: “Mai passato per la testa, casomai un risultato così passa per la testa di metterti a disposizione, ma non ho parlato con nessuno”.