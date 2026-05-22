Nazione rivela: “Commisso cambia gestione: meno presenza quotidiana in città e maggiore delega”

Nuova gestione del rapporto tra la famiglia Commisso e Firenze

«A noi farà piacere rivedere presto la proprietà ma è stato un anno complicato: per questo andremo noi in America» ha spiegato Ferrari: «I Commisso devono seguire la Mediacom adesso ma saranno a Firenze per l'inizio della prossima stagione e il centenario». Parole che raccontano anche una nuova gestione del rapporto tra la famiglia Commisso e Firenze: meno presenza quotidiana in città rispetto al passato e maggiore delega agli uomini di fiducia operativi al Viola Park, come dimostrano anche le frequenti apparizioni dell'ad Stephan. Ma prima di tutto ci sarà quel viaggio in America. Ed è lì che prenderà forma la prossima Fiorentina. Lo scrive La Nazione.