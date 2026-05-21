Di Marzio: "Prepariamoci ad una nuova protagonista sul mercato, il Venezia vuol diventare grande"

La società lagunare punta a costruire un modello solido e competitivo grazie a nuovi investitori, infrastrutture moderne e un mercato di alto livello

Il Venezia si prepara a vivere un’estate da protagonista dopo il ritorno in Serie A. A delineare gli scenari futuri del club lagunare è stato Gianluca Di Marzio, intervenuto nel podcast “Caffè Di Marzio”, dove ha descritto una società pronta ad alzare sensibilmente il livello delle proprie ambizioni.

Secondo il giornalista, il Venezia potrebbe diventare una delle realtà più interessanti del calcio italiano nei prossimi anni grazie all’arrivo di nuovi investitori e a una strategia societaria molto chiara. “Prepariamoci ad una nuova possibile grande protagonista nel mercato dei prossimi anni. Sto parlando del Venezia”, ha spiegato Di Marzio, sottolineando come il club sia pronto a investire in maniera importante già nella prossima sessione estiva.

Grande attenzione è stata dedicata anche al lavoro del direttore sportivo Filippo Antonelli, protagonista di un’altra operazione di mercato molto redditizia. Di Marzio ha infatti ricordato la cessione di Doumbia allo Sporting: “Prendendo Doumbia per circa un milione più bonus, vendendolo allo Sporting per 23 milioni più altri tre di bonus, quindi una plusvalenza davvero incredibile”.

Il progetto veneziano, però, non si limiterà soltanto al mercato. L’obiettivo della proprietà è quello di costruire un’identità forte e duratura, ispirandosi solo in parte ad altri modelli emergenti del calcio italiano. “Il Venezia sarà protagonista perché vuole creare un modello, un modello che potrebbe essere ispirato al Como, ma non lo è perché il Venezia vuole crearsi il suo di modello”, ha aggiunto Di Marzio.

Alla base del progetto ci sarebbero risorse economiche molto importanti e una proprietà pronta a sostenere le richieste dell’area tecnica: “Gli investitori hanno fatto sapere al management attuale e all'allenatore di essere pronti ad accontentarli”.

Infine, il giornalista ha evidenziato anche la crescita strutturale del club, tra il nuovo stadio previsto per il 2028 e un centro sportivo in continuo sviluppo. “Il Venezia spenderà i soldi ma li spenderà bene”, ha concluso Di Marzio, convinto che la società abbia tutte le carte in regola per diventare una presenza stabile e ambiziosa nella Serie A del futuro.