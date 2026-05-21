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La Curva Fiesole sbotta: "Ci avete rovinato banda di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai co**ioni"

Lo striscione della Fiesole è apparso questa notte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2026 09:48
La Curva Fiesole sbotta: "Ci avete rovinato banda di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai co**ioni" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Domani è il giorno di Fiorentina-Atalanta, nonostante la vittoria contro la Juventus a Torino, i tifosi viola non dimenticano questa disastrosa stagione. Questa notte è apparso uno striscione firmato dalla Curva Fiesole: "Ci avete rovinato banda di buffoni. Chi non dà l'anima fuori dai coglioni".

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