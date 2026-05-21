La Curva Fiesole sbotta: "Ci avete rovinato banda di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai co**ioni"

Lo striscione della Fiesole è apparso questa notte

Domani è il giorno di Fiorentina-Atalanta, nonostante la vittoria contro la Juventus a Torino, i tifosi viola non dimenticano questa disastrosa stagione. Questa notte è apparso uno striscione firmato dalla Curva Fiesole: "Ci avete rovinato banda di buffoni. Chi non dà l'anima fuori dai coglioni".