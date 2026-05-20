Serina: "E' Palladino che deve ringraziare l'Atalanta, non il contrario. Ha rifiutato un contratto lungo"

Il giornalista Pietro Serina fa una analisi dell'ex tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, sottolineando come non sia piaciuto all'Atalanta l'atteggiamento dell'allenatore.

E' intervenuto a Radio Bruno il giornalista bergamasco Pietro Serina. Queste le sue parole: "Con Palladino siamo un po' tornati sulla terra. I cicli finiscono, abbiamo sbagliato la scelta dell'allenatore iniziale, la squadra era costruita per mantenersi ad un certo livello, ha reso meno di quel che ci aspettavamo. Ma siamo in Europa".

Su Palladino: "Lui ha una ambizione straordinaria che da un lato fa bene e dall'altro può anche fare danni. Lui ha preferito non firmare una proposta di tre o quattro anni con l'Atalanta, come se fosse un club di passaggio. Bergamo questa cosa non l'ha presa benissimo da uno di quarant'anni che ha allenato la Fiorentina. La nostra storia recente ci mette un passo avanti alla Fiorentina, se permettete. Palladino ha rifiutato, voleva un contratto più corto, ha chiesto delle clausole che gli permettessero di liberarsi in caso ricevesse occasioni. L'Atalanta questa cosa l'ha presa molto male. E' lui che deve ringraziare l'Atalanta, non il contrario. Dunque sarà divorzio secondo me, il fatto che non siano stati fatti programmi, che non siano state messe a posto alcune cose, mi fa pensare questo".