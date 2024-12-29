Comuzzo: "Dobbiamo essere cinici e attenti ai dettagli. Vlahovic e Nico? Daranno di più per farci male"

Le parole di Pietro Comuzzo ai microfoni di Sky prima del fischio d'inizio di Juventus-Fiorentina:"La Juventus? Non è una partita come le altre per come ci arriviamo e perchè è una squadra forte. Va d...

Le parole di Pietro Comuzzo ai microfoni di Sky prima del fischio d'inizio di Juventus-Fiorentina:

"La Juventus? Non è una partita come le altre per come ci arriviamo e perchè è una squadra forte. Va dato il massimo come sempre e va approcciata nel modo giusto.

Il calo? Stiamo cercando di capire il momento ma spesso sono gli episodi che decidono le partite come è successo contro Bologna e Udinese. Dobbiamo essere più cinici ma continuiamo a dare il nostro meglio.

Vlahovic e Nico Gonzalez? Di sicuro daranno qualcosa in più per farci male e dobbiamo essere attenti ad ogni minimo dettaglio per vincere la partita."

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA CONTRO LA JUVENTUS

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