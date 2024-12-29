FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI GOSENS, GIOCA PARISI. BELTRAN DALLA PANCHINA, GIOCA SOTTIL

La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Lask. Calcio di inizio alle ore 18.45 allo stadio Franchi

La Fiorentina scende in campo allo Juventus Stadium alle ore 18 per affrontare la squadra bianconera. Palladino ha a disposizione tutti i giocatori tranne Biraghi, ormai fuori dal progetto e Bove, che sta continuando il suo percorso riabilitativo. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi, Adlì, Cataldi, Colpani, Gudmundsson, Sottil, Kean

FIORENTINA FORTE SU FOLORUNSHO, LA RIVELAZIONE DI PEDULLÀ

https://www.labaroviola.com/pedulla-folorunsho-chiodo-fisso-della-fiorentina-dalla-scorsa-estate-pista-da-seguire-con-attenzione/282563/