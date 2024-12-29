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FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI GOSENS, GIOCA PARISI. BELTRAN DALLA PANCHINA, GIOCA SOTTIL

La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Lask. Calcio di inizio alle ore 18.45 allo stadio Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2024 17:09
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI GOSENS, GIOCA PARISI. BELTRAN DALLA PANCHINA, GIOCA SOTTIL - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo allo Juventus Stadium alle ore 18 per affrontare la squadra bianconera. Palladino ha a disposizione tutti i giocatori tranne Biraghi, ormai fuori dal progetto e Bove, che sta continuando il suo percorso riabilitativo. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi, Adlì, Cataldi, Colpani, Gudmundsson, Sottil, Kean

FIORENTINA FORTE SU FOLORUNSHO, LA RIVELAZIONE DI PEDULLÀ

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