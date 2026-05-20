Nardella: "La vittoria a Torino mi ha fatto godere, la Juventus non andrà in Champions grazie a noi"

L'ex sindaco di Firenze esulta per la vittoria viola allo Stadium per 0-2

Non basta un successo contro la Juventus a salvare una stagione fallimentare, ma per il popolo viola aver quasi certamente compromesso la corsa Champions dei bianconeri è stata una goduria immensa. Un sentimento condiviso pubblicamente anche dall'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella. Intervenuto alla trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1, l'ex primo cittadino non ha nascosto l'entusiasmo: «Una gioia immensa. Se avessi dovuto disegnare il successo perfetto, sarebbe stato esattamente questo: vincere a Torino e, ciliegina sulla torta, vedere un gol annullato a Vlahovic. Una soddisfazione unica che, con ogni probabilità, costerà alla Juve l'accesso alla Champions League».