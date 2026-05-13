Graziani difende Paratici: "Se cominciamo ad attaccare anche lui, allora non andiamo da nessuna parte"

L'ex giocatore viola ha parlato di Fiorentina e di Paratici

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: "Non ci credo che ancora non si sappia quando far giocare queste partite, abbiamo il tennis e tutti lo sapevano, ma se ne sono accorti ora praticamente. Non capisco come sia possibile nel 2026 non poter far giocare un derby la sera per l'ordine pubblico e ovviamente di conseguenza le altre gare."

Su Paratici: "Presto per giudicarlo, è un manager esperto che conosce tanto il calcio, qualcosa non ha azzeccato ma ha bisogno di tempo per lavorare perché se iniziamo a bocciare solo dopo 5 mesi non andiamo da nessuna parte."

Sull'allenatore: "Dobbiamo prendere un tecnico bravo che va supportato e che deve avere in mano una buona squadra. La persona più indicata è Sarri, ma devi sposare del tutto le sue idee di calcio e dargli quello che vuole. Se riteniamo che Vanoli non vada più bene, allora dovremo essere bravi a prendere il migliore per noi."

Su Joseph: "Bisogna capire cosa vuole fare, ma non sa niente di calcio e sono preoccupato perché la garanzia era Rocco. Il figlio sta in America e pensa ad altro."