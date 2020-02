Il vicepresidente del Senato e tifoso dell’Inter, Ignazio La Russa, ha parlato a Sportitalia della partita della Fiorentina colntro la Juventus arbitrata da Pasqua: “Io sto con Commisso! C’è una soggezione da parte degli arbitri nei confronti della Juventus, c’è sempre stata. È una cosa storica che non si ripete in tutte le gare e magari nemmeno in tutti i campionati, ma c’è e c’è sempre stata a livello storico”.