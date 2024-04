Castrovilli: “Pronto a tornare in campo. Se sto bene è grazie ai miei compagni, alla società e alla mia famiglia”

Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre gara di Juventus-Fiorentina, soffermandosi sulle sue condizioni e sulla voglia di tornare in campo in questo finale. Le parole del centrocampista viola:

“Sento di essere pronto ed aspetto solo che il mister mi metta in campo. Sono stati due anni davvero difficili, ma se sono tornato e sto bene è tutto grazie ai miei compagni ed alla società. Devo dire grazie soprattutto a mia moglie e a mio figlio. Non vedo l’ora di tornare a danzare in campo”.

FORMAZIONE FIORENTINA: BARAK TITOLARE, A CENTROCAMPO BONAVENTURA, KOUAMÈ ESTERNO