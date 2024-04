FORMAZIONE FIORENTINA: BARAK TITOLARE, A CENTROCAMPO BONAVENTURA, KOUAMÈ ESTERNO

La Fiorentina torna in campo dopo la vittoria contro l’Atalanta in Coppa Italia. Squadra viola di scena allo Juventus Stadium per la partita contro la squadra di Massimiliano Allegri alle ore 20.45. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Mandragora, Bonaventura, Barak, Nico Gonzalez, Kouamè, Belotti

LE PAROLE DI MARIANELLA DURISSIME CONTRO AMRABAT