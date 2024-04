Marianella distrugge Amrabat: “Mandato a quel paese, pensava di fare la differenza allo United…”

Non è stato tenero con Amrabat il telecronista di Sky Sport, Massimo Marianella. Nel corso di Manchester United-Liverpool, terminata 2-2, il centrocampista marocchino, entrato in campo al minuto, 80 non ha certamente brillato ed ha sbagliato tantissimo. Queste le parole di Marianella in diretta: ”Amrabat pensava di fare la differenza allo United, ma non l’ha fatta di certo in positivo… tornerà alla Fiorentina e poi deciderà la Viola cosa fare con lui. Dalot ha mandato a quel paese Amrabat per il pallone perso al 96º, una giocata non da giocatore da queste partite”

