Il difensore della Fiorentina Igor ha rilasciato un’intervista ai media brasiliani raccontando la situazione che si vive in Italia e parlando anche un po’ di calcio: “Qua si vive con molta apprensione, le strade sono completamente vuote. La gente sta a casa ad aspettare buone notizie, che i contagi si riducano. Io cerco di tenermi impegnato allenandomi, leggo, guardo la tv” dice Igor a Estado. “Con i miei compagni ci sentiamo poco. Il club ci ha dato un programma di allenamenti da seguire, non è facile ma cerchiamo di non perdere la forma”. L’ex Spal poi ricorda: “In viola ho avuto un inizio da sogno, il giorno dopo la mia firma ero titolare a Torino contro la Juve. Non vedo l’ora di poter tornare in campo coi miei compagni”.