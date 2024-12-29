Labaro Viola

Ferrari: "Mercato? Non vogliamo rovinare quello che abbiamo fatto. Accontenteremo chi vuole giocare"

Bove? E' bellissimo averlo con noi in questa partita. Fa gruppo e tutti noi gli vogliamo bene, ci fa veramente tanto piacere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2024 17:40
Ferrari: "Mercato? Non vogliamo rovinare quello che abbiamo fatto. Accontenteremo chi vuole giocare" -
News
Fiorentina
Juventus Fiorentina
Alessandro Ferrari
Condividi

Le parole del direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio del match contro la Juventus:

Il mercato in uscita? Chi gioca poco esprime il desiderio di giocare di più. Ci siamo confrontati con il Presidente e affronteremo il mercato di gennaio con la precauzione di non rovinare quello che abbiamo fatto fino ad ora perchè il gruppo va preservato. Cercheremo di accontentare chi ci chiede di andare a giocare

I tifosi? Ieri ci hanno fatto una bellissima sorpresa perchè hanno ribadito l'importanza della partita. Anche se hanno deciso di rimanere a Firenze loro ci stanno sempre vicino e sono un valore aggiunto".

LE PAROLE DI PIETRO COMUZZO PRIMA DI JUVENTUS-FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/comuzzo-dobbiamo-essere-cinici-e-attenti-ai-dettagli-vlahovic-e-nico-daranno-di-piu-per-farci-male/282584/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok