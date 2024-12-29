Ferrari: "Mercato? Non vogliamo rovinare quello che abbiamo fatto. Accontenteremo chi vuole giocare"

Bove? E' bellissimo averlo con noi in questa partita. Fa gruppo e tutti noi gli vogliamo bene, ci fa veramente tanto piacere

Le parole del direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio del match contro la Juventus:

Il mercato in uscita? Chi gioca poco esprime il desiderio di giocare di più. Ci siamo confrontati con il Presidente e affronteremo il mercato di gennaio con la precauzione di non rovinare quello che abbiamo fatto fino ad ora perchè il gruppo va preservato. Cercheremo di accontentare chi ci chiede di andare a giocare

I tifosi? Ieri ci hanno fatto una bellissima sorpresa perchè hanno ribadito l'importanza della partita. Anche se hanno deciso di rimanere a Firenze loro ci stanno sempre vicino e sono un valore aggiunto".

LE PAROLE DI PIETRO COMUZZO PRIMA DI JUVENTUS-FIORENTINA

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