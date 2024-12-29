Piquè: "De Gea ha dimostrato di essere un grande portiere. Importante per lui andare alla Fiorentina"

L'ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, Gerard Piquè, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio di Juventus-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:"Juventus-Fiorentin...

L'ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, Gerard Piquè, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio di Juventus-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Juventus-Fiorentina? E' una partita molto equilibrata perchè sono quinta e sesta in classifica. La Juventus non ha ancora perso ed è favorita ma nel calcio non si sa mai.

Chi mi piace delle due squadre? Mi piace molto Vlahovic per la Juventus, mentre nella Fiorentina De Gea. Per me è sempre stato un grande portiere e lo ha dimostrato al Manchester United. Per lui è stato molto importante andare alla Fiorentina dopo un anno difficile."

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FIORENTINA

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