Kayode: “Sfortuna per il legno colpito, ma nel 2° tempo eravamo più compatti. Bisogna crederci di più”

Michael Kayode ha parlato a Mixed Zone nel post partita di Juventus-Fiorentina. Le dichiarazioni del terzino viola:

“Abbiam creato tantissimo, concesso pochissimo e difeso veramente bene. E’ mancata questa cosa nel primo tempo. Sono convinto che se avessimo iniziato a giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo, allora sarebbe stata una partita diversa. Siamo entrati con uno spirito diverso nel 2° tempo, eravamo compatti. Così avremmo potuto fare qualcosa in più. Abbiamo avuto sfortuna per il legno colpito, ma bisogna crederci sempre di più e bisogna essere più concreti. Ero concentrato, avevo tantissima voglia. Certo, ho sbagliato qualcosa anch’io nel primo tempo, potevo essere più propositivo, però comunque sono contento della mia prestazione e di quella della squadra. Con questo spirito possiamo mettere qualsiasi squadra in difficoltà, bisogna crederci di più e possiamo lottare in tutte e tre le competizioni”.

