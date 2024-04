Italiano: “Sbagliato il primo tempo. Obbligato a fare cambi di formazione, miracolo di Szczęsny su Nico”

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Il primo tempo l’abbiamo buttato, troppo rispetto per la Juventus e troppo timidi. Abbiamo rimediato con Maxime Lopez e Beltran, abbiamo alzato il baricentro e abbiamo creato i presupposti per pareggiare. Quando subisci gol qui si fa fatica, per il terzo anno perdiamo 1-0, abbiamo l’amarezza che potevamo fare male e non l’abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, Szczęsny ha fatto un miracolo su Nico Gonzalez, abbiamo tanti impegni da qui alla fine e dobbiamo portarci a casa quanto di buono abbiamo fatto.

Quello che fa la Juventus sul primo palleggio avversario ti mette in difficoltà, ti saltano addosso. Nel primo tempo eravamo lenti, non andavamo mai profondi, questo è stato l’errore nel primo tempo. Ci è mancata la stoccata che ci avrebbe fatto pareggiare e poi avremmo avuto noi l’inerzia della partita, ci abbiamo provato, siamo arrivati a pochissimo dal pareggio

Alla fine della partita il 50% del fatto che non segniamo è colpa nostra, dobbiamo migliorare, dobbiamo segnare agli avversari che fanno solo difesa, abbiamo ancora un mese e mezzo e dobbiamo cercare altre soluzioni nel lavoro. Sono obbligato a cambiare tanto, in queste 148 partite è stato poche volte in cui ho cambiato per scelta mia. Parisi ha giocato 96 minuti contro l’Atalanta, Barak fisicamente oggi poteva darci qualcosa in più con Beltran che aveva nelle gambe la parte finale della gara. Non hanno giocato 2 giocatori rispetto all’Atalanta, non credo che non abbiamo vinto per questo. Ci penso spesso ma perdiamo per dettagli partite come queste. Tutti i giocatori sono coinvolti, avere a disposizione 27 giocatori ed averli tutti sul pezzo e pronto ci permette di arrivare in fondo sempre a tutte le condizioni”

