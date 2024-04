PAGELLE FIORENTINA: KAYODE AL TOP, SCEMPIO BARAK E KOUAMÈ. SFORTUNA NICO, BELTRAN SCIUPA

Terracciano 6 Sul gol non può nulla, sfortunato nella dinamica. Sul resto non compie parate. Spettatore

Kayode 7 I primi minuti gli servono per prendere le misure con avversari e stadio. Poi cresce pian piano e diventa devastante, praticamente insuperabile difensivamente dove ci mette tutto: fisico, testa, centimetri. Gestisce alla grande anche i palloni in fase offensiva

Milenkovic 6 Malaccio il primo tempo dove non fa clamorosi errori ma dà l’impressione di essere in costante ritardo, anche nelle letture. Tutta un’altra musica nel secondo tempo dove prima Chiesa e poi Vlahovic fanno fatica a saltarlo e superarlo. Bravo anche in fase di impostazione

Ranieri 6,5 Mezzo voto in più rispetto al suo compagno di reparto perchè nel primo tempo è meno in sofferenza. Nel secondo invece non si fa mai superare e le distanze sono quelle giuste

Biraghi 5,5 Non incide in fase offensiva, molto superabile in fase difensiva. Non gestisce sempre con pulizia e velocità le sue giocate. Può fare meglio nella battuta dei calci d’angolo

Mandragora 5 Perde quasi tutti i duelli individuali, resta fermo impalato quando la palla sbatte sul palo e finisce proprio a Gatti, lui sta li ma non è reattivo e sceglie solo di guardare il gol vantaggio bianconero

Bonaventura 6 Il migliore in campo nel primo tempo dove è l’unico a muoversi bene per trovare varchi e spazi. Nel secondo tempo chiude troppo spesso la sua giocata

Barak 4,5 La fotografia della sua partita è quando ha tutto lo specchio per calciare, non è nemmeno particolarmente pressato e confeziona un tiro al limite dell’imbarazzante, centralmente, senza forza. Partita oscena, in cui fa tutto con una lentezza che se stessimo su Whatsapp metteremmo il x2

Nico Gonzalez 5,5 Minuto 69, uno contro uno contro Danilo, lo salta in meravigliosamente, potrebbe tirare o crossare, siamo a pochi passi dalla porta, ma fa un qualcosa di talmente brutto da essere difficilmente raccontabile. Risultato, palla in fallo laterale dalla parte opposta. Dopo pochi minuti fa si riscatta e fa una giocata da campione ma la parata è strepitosa e poi prende il legno. Questa la sua partita, un pò poco

Kouamè 4,5 In 45 minuti non combina nulla di buono e sbaglia praticamente tutto quello che può sbagliare. Fa confusione, non è pulito nelle giocate, non prova mai l’uno contro uno. Poi viene spostato centravanti e la storia non cambia.

Belotti 4,5 Non tocca mai la palla, non detta un passaggio con nessun movimento, si fa sovrastare quando viene cercato. Praticamente inesistente. Tolto giustamente dopo 45 minuti

Maxime Lopez 6,5 Entra e gioca tutto il secondo tempo, muove con velocità la palla e si muove bene per prenderla. Mette lui la palla in mezzo per il tiro di Beltran che per poco non si trasforma in pareggio. Azione che confeziona lui

Sottil 6 Mette in costante difficoltà Cambiaso che è costretto a fargli falli a ripetizione, chiuso però dal catenaccio bianconero che gli lascia pochi metri per correre

Beltran 5,5 Lo vediamo per la prima volta al minuto 79 dove per un attimo si sente Juan Manuel Vargas e tira da 40 metri ma fa paura solo al manutentore dei cartelloni pubblicitari dello Juventus Stadium. Ha sui piedi la palla del pareggio ma centra in pieno Nzola

Nzola 5,5 Sembra vivo e gestisce bene quando viene chiamato in causa, servito poco, scambia con velocità la palla quando è in possesso. Andava servito meglio. Sfortunato nella dinamica dell’azione di Beltran

