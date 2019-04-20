Montella: "Perdere così fa arrabbiare, create 5 palle-gol nitide. Giovedì la 'nostra' partita.."

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato così ai microfoni di DAZN nell'immediato post gara della sfida persa per 2-1 contro la Juventus: "Complimenti alla Juventus per la vittoria...

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato così ai microfoni di DAZN nell'immediato post gara della sfida persa per 2-1 contro la Juventus: "Complimenti alla Juventus per la vittoria dell'ottavo scudetto , anche se mi dispiace perché abbiamo fatto qualcosa in più di loro e abbiamo avuto minimo 5 palle-gol nitide. Coppa Italia? Non credo che riusciremo a creare così tante occasioni, dobbiamo essere più bravi nel tramutarli in gol subito, anche se oggi ci si è messa di mezzo anche la sfortuna. Sono arrabbiato come sempre quando si perde, ma bisogna guardare avanti, la nostra partita è giovedì. Vantaggio il fatto che l'Atalanta giochi lunedì?All'andata era toccato a loro riposare di più... Loro hanno una rosa ampia per sopperire a qualsiasi assenza nell'organico".