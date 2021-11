Labaro Moviola: manca un rigore alla Fiorentina, ok rosso a Milenkovic

Fine della prima frazione di gioco con un pallone scodellato al centro dell’area di rigore: Milenkovic salta assieme a Danilo che in modo per niente congruo colpisce la sfera con il braccio. Lunghissimo check e rigore non assegnato.

Il regolamento parla di aumento di spazio e di linea delle braccia che – in caso di tocco – sulla linea o sopra le spalle è sempre calcio di rigore.

Non è questo il caso ma il braccio scomposto, considerando anche che la sfera arriva da lontano è passibile di calcio di rigore.

Inequivocabile la doppia ammonizione a Milenkovic, il secondo fallo su Chiesa non è duro, ma è il classico “fallo tattico”.

Gabriele Caldieron

Juventus-Fiorentina finisce 1-0 all’Allianz Stadium. Cuadrado regala la vittoria ai bianconeri