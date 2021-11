Juventus-Fiorentina finisce 1-0 all’Allianz Stadium. Cuadrado regala la vittoria ai bianconeri

Al 2′ Juve subito all’attacco, Terracciano rinvia su Morata, pericolo per i viola. Al 6′ Saponara cross dentro arriva Bonaventura ma il tiro di testa è debole. Al 10′ occasione per la Juventus, Odriozola si lascia superare dal pallone sul quale si avventa Morata, Terracciano esce, Morata mette dentro per Dybala il quale spara alto. All’11’ spinge la Juve ancora lancio lungo per Chiesa, Milenkovic svirgola in angolo. Al 33′ accelerata di Odriozola che si lancia, mette dentro un cross per Saponara che si divora l’1-0 per i viola. Al 36′ Callejon tira dalla distanza ma la palla finisce a lato. Al 38′ bel cross dentro di Biraghi per Vlahovic ma l’incornata finisce fuori.

Al 50′ Morata prova il tiro ma la palla finisce di poco a lato. Al 55′ gran tiro di Rabiot, devia Milenkovic. Al 73′ Fiorentina in dieci all’Allianz Stadium, Milenkovic già ammonito colpisce Chiesa, l’arbitro non ha dubbi, estrae il secondo giallo. Espulso il difensore serbo. Al 76′ la traversa nega il gol a Chiesa. Al 91′ Cuadrado sigla l’1-0 per la Juventus contro la Fiorentina. Biraghi non riesce a tenerlo, Cuadrado va via e porta i bianconeri in vantaggio.

