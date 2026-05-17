Bucchioni: "Paratici ha parlato da direttore convinto di restare, deve essere libero di agire per Firenze"

Il giornalista ha commentato la vittoria sui bianconeri di oggi

A Radio Bruno Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina: "Magari la testa libera ha permesso a questi ragazzi di giocare come ci aspettavamo in tutto il campionato. Senza pressioni, abbiamo giocato da grande squadra e diamo una gioia enorme a tutti i tifosi. Abbiamo vinto molti duelli a partire da Pongracic contro Vlahovic e tutti si sono impegnati come devono e spero che pure con l'Atalanta succederà lo stesso."

Su Paratici: "Mi auguro possa lavorare libero e mi è piaciuto perché ha parlato chiaro e ha allontanato tutte le voci che lo vedevano lontano da Firenze. Deve essere lui a far ripartire questa squadra con una società che deve essere convinta del progetto viola e presente, si può lavorare da oggi con più serenità e sono contento che i giocatori abbiano capito quanto questa gara valesse per noi. Su Vanoli c'è da decidere in fretta perché il limbo non ci aiuta."