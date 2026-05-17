Paratici: "Non mi muovo da Firenze, il mio focus è sul futuro viola. Ho preso casa a Firenze"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ribadisce la sua volontà di restare a Firenze e costruire una Fiorentina solida, durativa e attrattiva

Queste le parole di Paratici ai microfoni di Sky: "L'accoglienza non è mai scontata, devo ringraziare tutti, devo ringraziare la Juventus, ho passato 11 anni meravigliosi, ho condiviso questo percorso con professionisti incredibili. E' la prima volta che torno, un po' di emozione non la nascondo, non nego il mio passato anzi sono sempre felice di ricordarli perché sono sempre stati molto belli.

Futuro? Ho appena preso casa a Firenze, devo già cambiarla? Ho vissuto nascosto questi 3 mesi al viola park, ora non posso uscire? Se mi aveste visto questi 3 mesi non direste questo, sono super focus sulla Fiorentina. Fa sempre piacere ricevere apprezzamenti, ma non vado via.

Kean sta recuperando la condizione, quello che diciamo oggi può essere smentito domani nel calcio, la fiorentina vuole costruire qualcosa di solido, durativo e attrattivo, con quali giocatori lo farà, lo vedremo."