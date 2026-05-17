Amoruso esalta la Fiorentina: "Oggi una prestazione straordinaria, abbiamo visto una squadra con tanti attributi"

L'ex difensore viola è intervenuto per parlare del successo gigliato a Torino

A Radio Bruno è intervenuto Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: "Un bel tassello per il futuro, una reazione che siamo contenti sia arrivata perché rischiavamo una nuova batosta come Roma, invece siamo stati compatti e uniti con una prestazione che mai quest'anno abbiamo visto perché è stata bellissima da vedere con delle sensazioni molto positive su tutti. Oggi abbiamo visto un gran carattere e dobbiamo essere fieri perché siamo riusciti ad onorare la maglia come si deve."

Prosegue: "Oggi benissimo Solomon, un giocatore del genere per 10 milioni va riscattato subito perché ti ha fatto vedere di cosa è capace. Se lo curi, è un giocatore davvero fondamentale che non deve andare via per così poco. Tanti attributi finalmente e che gioia."