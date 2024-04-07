Cambia il Var a poche ore da Juventus-Fiorentina: Di Paolo sostituisce Aureliano. Il comunicato dell'AIA
Cambia l'arbitro designato come VAR per Juventus-Fiorentina, in programma domenica 7 aprile 2024 alle ore 20:45, all'Allianz Stadium.L'Aia, infatti, con un comunicato ufficiale ha annunciato che Gianl...
Cambia l'arbitro designato come VAR per Juventus-Fiorentina, in programma domenica 7 aprile 2024 alle ore 20:45, all'Allianz Stadium.
L'Aia, infatti, con un comunicato ufficiale ha annunciato che Gianluca Aureliano – inizialmente designato come VAR in occasione del match tra bianconeri e viola e come AVAR per Udinese-Inter di lunedì 8 aprile alle ore 20:45 – sarà sostituito rispettivamente da Aleandro Di Paolo e da Rosario Abisso.
Ecco chi dirigerà, dunque, l'incontro:
ARBITRO -> La Penna;
ASSISTENTI -> Colarossi - Lo Cicero;
IV UFFICIALE -> Feliciani;
VAR -> Di Paolo;
AVAR -> Dionisi.
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