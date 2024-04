Da Roma scrivono: “Belotti potrebbe passare alla Fiorentina a titolo definitivo a fine stagione”

Notizie dalla capitale circa il possibile passaggio di Andrea Belotti a titolo definitivo alla Fiorentina, poiché il prestito potrebbe aver convinto la società viola sull’acquisto del cartellino. La dirigenza viola potrebbe aver scelto l’attaccante su cui puntare per la prossima stagione e, per quanto i numeri del Gallo non siano eccezionali sul piano realizzativo (1 gol in maglia viola), potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con la società giallorossa e ragionare sul trasferimento definitivo a Firenze. La Roma potrebbe muoversi in tal senso per rispettare i vincoli del Fair Play finanziario, sacrificando l’attaccante per rimpinguare le sue casse. Discorso rimandato al termine della stagione.

CORRIERE DELLO SPORT INSISTE: “PALLADINO SARÀ L’ALLENATORE DELLA FIORENTINA. SCELTA CONDIVISA COMMISSO-ITALIANO”