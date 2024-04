Corriere dello Sport insiste: “Palladino sarà l’allenatore della Fiorentina. Scelta condivisa Commisso-Italiano”

Vincenzo Italiano è alla terza stagione sulla panchina viola, l’ultima da contratto firmato il 30 giugno 2021 dopo che Rocco Commisso aveva puntato deciso su di lui strappandolo allo Spezia, una volta nemmeno iniziato il rapporto con Rino Gattuso. Ultima stagione anche se il contratto stesso contiene una clausola che consente al club di esercitare il rinnovo in automatico al raggiungimento almeno dell’Europa League. E la Fiorentina ha ancora tre strade per quella coppa: campionato, Coppa Italia e Conference League. Ma è difficile che Italiano a prescindere prosegua, a Firenze subentrerà Raffaele Palladino.

Tutte le parti coinvolte si muovono in questa direzione. Palladino sarebbe la scelta che è stata fatta da Commisso con Italiano. Un tecnico giovane, ancora più giovane e con un curriculum già strutturato, un tecnico emergente che salirà un altro gradino per provare a misurare e correlare le proprie ambizioni con quelle della Fiorentina. Intanto, Italiano è impegnato a portare la squadra viola in Europa, mentre Palladino prova a sfilargliela: poi, all’ingresso dell’estate, il secondo darà il cambio al primo se tutto va come deve andare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

