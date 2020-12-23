Nell'ospedale Versilia si combatte il Covid con la tuta segnata "Juventus-Fiorentina 0-3". Un tifoso viola mostra la sua tuta speciale

Un bel segno della vittoria della Fiorentina a Torino contro la Juventus sulla tuta anti Covid di un tifoso viola nell'ospedale toscano

La vittoria della Fiorentina ha segnato l'umore di tutti i tifosi viola. Uno in particolare, Gabriele Barsotti, che lavora nell'ospedale Versilia, a combattere contro il maledetto virus del Covid 19, ha segnato sulla tuta, che è costretto ad indossare per proteggersi dai batteri del virus, il risultato. della partita tra Juventus e Fiorentina. Ecco il suo post su Instagram

FIORENTINA DA RECORD, MAI NESSUNO AVEVA VINTO IN SERIE A 0-3 ALLO STADIUM E PRIMA SQUADRA A VINCERE DUE VOLTE

https://www.labaroviola.com/fiorentina-unica-squadra-a-vincere-due-volte-allo-stadium-0-3-sconfitta-piu-pesante-in-casa-juventus/125070/