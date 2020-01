Arrivano le prime informazioni relative all’infortunio di Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus sostituito in avvio di ripresa del match poi perso contro il Napoli. Per il bosniaco al momento si parla di una contusione alla caviglia, da valutare nelle prossime ore. SI tratta comunque di un infortunio che non desta particolari preoccupazioni al tecnico Maurizio Sarri, visto che il giocatore avrà a disposizione tutta la settimana per recuperare al meglio. Così non fosse, i boanconeriperderebbero il proprio perno do centrocampo per la gara di domenica alle 12,30 contro i viola.

TuttoMercatoWeb.com