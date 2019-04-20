Mirallas: "Gran primo tempo, abbiamo capito di essere forti. A Bergamo la partita della vita.."

Queste le parole di Kevin Mirallas direttamente dalla mixed zone dell’Allianz Stadium di Torino dopo il ko per 2-1 contro la Juventus. Ecco alcune sue parole: “Il risultato non ci soddisfa, però oggi...

Queste le parole di Kevin Mirallas direttamente dalla mixed zone dell’Allianz Stadium di Torino dopo il ko per 2-1 contro la Juventus. Ecco alcune sue parole: “Il risultato non ci soddisfa, però oggi abbiamo visto una Fiorentina vera, abbiamo giocato bene soprattutto il primo tempo. Dovevamo concludere al momento giusto, ma contro una grande squadra non puoi permetterti nulla. Oggi sono felice perché ho visto una squadra forte, questa è una cosa buona per il ritorno di coppa. A Bergamo sarà la partita della vita per noi: dobbiamo vincere all’interno di un anno molto strano. Sarà importante sia per noi che per i tifosi. Vogliamo vincere questa coppa per Davide, per il gruppo e per i tifosi”.

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