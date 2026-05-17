Cecchi: "Questo è il bello del calcio, abbiamo fatto un capolavoro a casa loro e noi si gode da morire"

Il giornalista è intervenuto per parlare della vittoria grandiosa a Torino

A Toscana TV è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina: "Il calcio ci piace perché é inspiegabile, noi siamo già in vacanza e loro che dovevano vincere per forza invece non hanno fatto niente. Abbiamo fatto vedere delle motivazioni che nessuno credeva avessimo e abbiamo fatto vedere che la nostra dote migliore da fiorentini è fare lo spregio al potente e oggi è stato così perché abbiamo messo un grande fuoco e non li abbiamo fatti entrare mai in partita."