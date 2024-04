Bucchioni: “Italiano se ne va anche per il clima che c’è. Quelli che lo criticano saranno primi a rimpiangerlo”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Sconfitta immeritata contro la Juventus? Assolutamente immeritata perchè se vai a vedere tutti i dati, anche le rimesse laterali, la partita è stata fatta dalla Fiorentina ma la Fiorentina l’ha persa per quei 30 minuti iniziali. Bisogna capire il perchè; io mi sono fatto il film e bisogna dire che questa squadra ha dato tantissimo in questi anni, molto di più di quello che ci aspettava. La Fiorentina è la squadra che ha giocato di più in Europa, è tra le prime, e prima o poi ti si presenta il conto. Siamo arrivati ad un punto che inconsciamente arrivi in campo che vuoi fare delle cose ma non ti riescono. Se ti va bene mancano ancora 14 partite e non aspettiamoci una Fiorentina con una continuità di rendimento, sperando che ci siano le energie per le partite fondamentali.

La svolta nel secondo tempo? Molti criticano Italiano, è un ritornello e non voglio togliere la parola a nessuno, ma cosa c’è di sbagliato nelle scelte di formazione di Italiano prima del match di domenica? La mancanza del regista? Se avesse giocato Maxime Lopez e fosse andata allo stesso modo nei primi 30 minuti cosa avrebbero detto? Le stesse cose dando contro ad Italiano. La verità è che la Juventus ha fatto mezz’ora di grande intensità, quindi la colpa è del regista o di una squadra superiore? Gli stessi che lo criticano ora saranno i primi a rimpiangerlo quando andrà da un’altra parte. Italiano è un talento della panchina, lo dimostrano le squadre che lo stanno cercando, e va via anche per il clima che c’è, che deve essere contestato sempre in panchina. Forse non sta simpatico ma teniamoci stretto quello che ha fatto e l’unico rammarico è questo ultimo mese e mezzo.”

