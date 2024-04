Kayode: “Sbagliato solo l’atteggiamento dei primi minuti. Abbiamo fatto tante promesse a Joe”

Michael Kayode ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Juventus-Fiorentina. Le parole del terzino viola:

“Tantissimo rammarico, perché se si fa una partita come il 2° tempo, penso che possiamo mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo sbagliato l’approccio nei primi minuti, dovevamo partire forte, sapevamo che loro venivano a prenderci forte, ma abbiamo sbagliato atteggiamento. Non sento la competizione con i miei compagni, ho semplicemente da imparare dai più grandi e dal mister. Abbiamo promesso tantissime cose a Joe, ma io so che lui non vorrebbe che ci adagiassimo in campionato, sono importantissimi tutti e tre i fronti”.

