Labaro Viola

Paolo Beldì: "Bernardeschi? Non conosco tutti i giocatori della Juventus"

Beldì parla di Juventus e Fiorentina tra il serio ed il faceto.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2017 23:23
Paolo Beldì: "Bernardeschi? Non conosco tutti i giocatori della Juventus" -
News
Juventus Fiorentina
Paolo Beldi
Condividi

Paolo Beldì ha parlato di Juventus-Fiorentina a Radio Blu, anche con toni più leggeri:

"Bernardeschi? Non li conosco tutti i giocatori della Juventus (ride, ndr). Mi tengo Chiesa e mi godo una campagna acquisti che mi è piaciuta, considerando che abbiamo rifatto una squadra che non aveva brillato lo scorso anno.

Chi toglierei alla Juventus? Il portiere e lascerei la porta libera. Poi nasconderei le scarpe a Dybala (ride, ndr)”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok