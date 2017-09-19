Paolo Beldì: "Bernardeschi? Non conosco tutti i giocatori della Juventus"

Beldì parla di Juventus e Fiorentina tra il serio ed il faceto.

Paolo Beldì ha parlato di Juventus-Fiorentina a Radio Blu, anche con toni più leggeri:

"Bernardeschi? Non li conosco tutti i giocatori della Juventus (ride, ndr). Mi tengo Chiesa e mi godo una campagna acquisti che mi è piaciuta, considerando che abbiamo rifatto una squadra che non aveva brillato lo scorso anno.

Chi toglierei alla Juventus? Il portiere e lascerei la porta libera. Poi nasconderei le scarpe a Dybala (ride, ndr)”.