Ceccherini: "Rammaricati per questa sconfitta. Con questo spirito di squadra e più determinazione.."
Federico Ceccherini si sta imponendo come titolare nella difesa a 3 viola, all'interno del nuovo corso di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina, e così è stato anche ieri nella sconfitta p...
Federico Ceccherini si sta imponendo come titolare nella difesa a 3 viola, all'interno del nuovo corso di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina, e così è stato anche ieri nella sconfitta per 2-1 dei viola in casa della Juventus futura campione d'Italia . Queste le considerazioni del difensore centrale sul suo profilo Instagram: "C’è tanta rabbia e rammarico per aver subito questa sconfitta e non aver concretizzato quanto di buono fatto. Con questo spirito di squadra e ancora più determinazione prepariamo “LA PARTITA” di giovedì. TUTTI UNITI". Ecco il post originale pubblicato sul social.