Ceccherini: "Rammaricati per questa sconfitta. Con questo spirito di squadra e più determinazione.."

Federico Ceccherini si sta imponendo come titolare nella difesa a 3 viola, all'interno del nuovo corso di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina, e così è stato anche ieri nella sconfitta p...

A cura di Redazione Labaroviola 22 aprile 2019 00:21

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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