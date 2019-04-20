Montella(SALA STAMPA): "Oggi non abbiamo mai sofferto la Juve. Prendiamo tutto il positivo per giovedì.. "

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, in sala stampa all'Allianz Stadium. Ecco alcuni passaggi: “Per noi è durissimo accettare questa sconfitta, da un lato siamo contenti de...

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, in sala stampa all'Allianz Stadium. Ecco alcuni passaggi: “Per noi è durissimo accettare questa sconfitta, da un lato siamo contenti della prestazione ma dall’altro perdere ci infastidisce. Sullo 0-1 abbiamo creato tante situazioni per il raddoppio, abbiamo sempre sbagliato l’ultimo passaggio. Nella ripresa la Juve è certamente cresciuta, nel finale abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Cosa mi porto di questa gara a Bergamo? I ragazzi devono essere più convinti e arrabbiati per giocarci le nostre possibilità giovedì. Abbiamo il dovere di andare a Bergamo per vincere la partita. I sentimenti dei giocatori? I ragazzi hanno dimostrato in campo di voler vincere anche oggi, ci hanno provato fino al 90'. Ho visto lo stesso atteggiamento sia domenica scorsa sia oggi per cui sono molto fiducioso. Domenica non abbiamo concesso nessuna palla gol, oggi non abbiamo invece mai sofferto troppo contro la Juve. Dobbiamo guardare le cose positive per avvicinarci alla gara di giovedì con fiducia. Chiesa obiettivo della Juventus? Sono felice di allenare Chiesa, gli altri discorsi non mi interessano”.

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