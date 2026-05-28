Rampulla: "Per la Juventus non vanno bene né Alisson né De Gea, meglio un portiere giovane"

L'ex portiere ha bocciato sia il brasiliano che lo spagnolo viola

Durante un collegamento pomeridiano con Radio Sportiva, l’ex portiere bianconero Michelangelo Rampulla ha commentato il futuro della porta juventina e ha promosso a pieni voti la scelta del club di blindare l'allenatore: "Sono d’accordo con la decisione presa dalla Juventus, Luciano Spalletti meritava la conferma sulla panchina bianconera. Nonostante non sia stato centrato l’obiettivo Champions League, ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori in circolazione, rialzando la squadra dopo un inizio difficile con Tudor portandola a lottare fino alla fine per il traguardo europeo". Rampulla ha poi spostato duramente il focus delle responsabilità sulla rosa dei giocatori, aggiungendo: "Sono convinto che molte delle responsabilità per il mancato raggiungimento della qualificazione Champions siano da addebitare soprattutto ai giocatori. Dobbiamo ricordare che un mese fa la Juventus era tranquillamente qualificata, per poi dilapidare tutto il suo vantaggio in sfide come quelle contro Verona e Fiorentina".